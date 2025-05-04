«Осер» сыграет с «Гавром» в 32-м туре лиги 1 в воскресенье, 4 мая. Матч пройдет на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Осер» — «Гавр» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур.

04 мая, 18:15. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)

Команда из Осера набрала 41 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. Гаврский клуб располагается на 16-й строчке чемпионата, в их активе — 28 баллов.

