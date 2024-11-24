«Осер» обыграл «Анже» и одержал третью победу подряд

«Осер» на своем поле обыграл «Анже» в матче 12-го тура французской лиги 1 — 1:0.

Единственный гол в концовке забил Хамед Траоре.

«Осер» (19 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на шестое место в лиге 1. «Анже» (10) идет на 16-й позиции в турнирной таблице.