«Осер» обыграл «Анже» и одержал третью победу подряд
«Осер» на своем поле обыграл «Анже» в матче 12-го тура французской лиги 1 — 1:0.
Единственный гол в концовке забил Хамед Траоре.
«Осер» (19 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на шестое место в лиге 1. «Анже» (10) идет на 16-й позиции в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|36-10
|32
|
2
|Монако
|12
|8
|2
|2
|21-10
|26
|
3
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|27-16
|23
|
4
|Лилль
|12
|6
|4
|2
|19-11
|22
|
5
|Лион
|12
|5
|4
|3
|19-16
|19
|
6
|Осер
|12
|6
|1
|5
|21-19
|19
|
7
|Реймс
|12
|5
|3
|4
|20-16
|18
|
8
|Ницца
|11
|4
|5
|2
|21-11
|17
|
9
|Ланс
|12
|4
|5
|3
|13-12
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|3
|5
|13-14
|15
|
11
|Страсбур
|11
|3
|4
|4
|20-22
|13
|
12
|Брест
|12
|4
|1
|7
|16-22
|13
|
13
|Сент-Этьен
|12
|4
|1
|7
|11-25
|13
|
14
|Ренн
|12
|3
|2
|7
|13-19
|11
|
15
|Нант
|11
|2
|4
|5
|14-17
|10
|
16
|Анже
|12
|2
|4
|6
|13-21
|10
|
17
|Гавр
|11
|3
|0
|8
|8-23
|9
|
18
|Монпелье
|12
|2
|1
|9
|11-32
|7
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.11
|21:00
|
Монако – Брест
|3 : 2
|22.11
|23:00
|
ПСЖ – Тулуза
|3 : 0
|23.11
|19:00
|
Ланс – Марсель
|1 : 3
|23.11
|21:00
|
Сент-Этьен – Монпелье
|1 : 0
|23.11
|23:00
|
Реймс – Лион
|1 : 1
|24.11
|17:00
|
Лилль – Ренн
|1 : 0
|24.11
|19:00
|
Осер – Анже
|1 : 0
|24.11
|19:00
|
Нант – Гавр
|- : -
|24.11
|22:45
|
Ницца – Страсбур
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|7
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|7
|1
|2
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