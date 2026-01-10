«Монако» в меньшинстве победил «Орлеан» в Кубке Франции, Головин отыграл весь матч

«Монако» в гостях победил «Орлеан» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 3:1.

Счет на 27-й минуте открыл форвард гостей Фоларин Балогун. На 43-й минуте монегаски остались в меньшинстве после удаления Станиса Идумбо. Дубль в концовке оформил Джордж Иленихенья. 19-летний француз забил на 88-й и 90+4-й минутах. После этого хозяева сумели отыграть один мяч, на 90+6-й минуте отличился Фахд Эль-Кумисти.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Кубок Франции. 1/16 финала.

10 января, 17:30. Стад де ля Сурс (Орлеан)

В параллельных матчах «Труа» победил «Бастию» (2:0), а «Амьен» одержал победу над «Монтреем» (4:2).

Кубок Франции. 1/16 финала.

10 января, 17:30. Armand Cesari (Бастия)