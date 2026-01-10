«Монако» в меньшинстве победил «Орлеан» в Кубке Франции, Головин отыграл весь матч
«Монако» в гостях победил «Орлеан» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 3:1.
Счет на 27-й минуте открыл форвард гостей Фоларин Балогун. На 43-й минуте монегаски остались в меньшинстве после удаления Станиса Идумбо. Дубль в концовке оформил Джордж Иленихенья. 19-летний француз забил на 88-й и 90+4-й минутах. После этого хозяева сумели отыграть один мяч, на 90+6-й минуте отличился Фахд Эль-Кумисти.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
В параллельных матчах «Труа» победил «Бастию» (2:0), а «Амьен» одержал победу над «Монтреем» (4:2).
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|
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|1
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|
2
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|1
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|16
|
3
|Лилль
|8
|4
|3
|1
|11-6
|15
|
4
|Монако
|8
|4
|3
|1
|11-7
|15
|
5
|Лион
|8
|4
|2
|2
|13-7
|14
|
6
|Париж
|8
|4
|2
|2
|13-9
|14
|
7
|Ланс
|8
|4
|1
|3
|16-12
|13
|
8
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|8
|4
|0
|4
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|
9
|Лорьян
|8
|3
|3
|2
|7-6
|12
|
10
|Ницца
|8
|3
|2
|3
|8-10
|11
|
11
|Тулуза
|8
|2
|4
|2
|12-11
|10
|
12
|Осер
|8
|3
|1
|4
|12-18
|10
|
13
|Брест
|8
|2
|3
|3
|14-12
|9
|
14
|Анже
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
15
|Ле Ман
|8
|1
|4
|3
|11-16
|7
|
16
|Страсбур
|8
|2
|1
|5
|12-18
|7
|
17
|Труа
|8
|1
|2
|5
|5-16
|5
|
18
|Гавр
|8
|0
|2
|6
|8-15
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|30.10
|21:00
|Гавр – ПСЖ
|- : -
|30.10
|23:05
|Лилль – Ланс
|- : -
|31.10
|19:15
|Ницца – Ренн
|- : -
|31.10
|22:45
|Лорьян – Брест
|- : -
|31.10
|22:45
|Лион – Анже
|- : -
|31.10
|22:45
|Труа – Ле Ман
|- : -
|1.11
|17:00
|Страсбур – Осер
|- : -
|1.11
|19:15
|Париж – Монако
|- : -
|1.11
|22:45
|Марсель – Тулуза
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|6
|
|
Кэмерон Арчер
Осер
|5
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|5
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Аюми Секо
Гавр
|7
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|6
|1
|1
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