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«Монако» в меньшинстве победил «Орлеан» в Кубке Франции, Головин отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Монако» в гостях победил «Орлеан» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 3:1.

Счет на 27-й минуте открыл форвард гостей Фоларин Балогун. На 43-й минуте монегаски остались в меньшинстве после удаления Станиса Идумбо. Дубль в концовке оформил Джордж Иленихенья. 19-летний француз забил на 88-й и 90+4-й минутах. После этого хозяева сумели отыграть один мяч, на 90+6-й минуте отличился Фахд Эль-Кумисти.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Кубок Франции. 1/16 финала.
10 января, 17:30. Стад де ля Сурс (Орлеан)
Орлеан
1:3
Монако

В параллельных матчах «Труа» победил «Бастию» (2:0), а «Амьен» одержал победу над «Монтреем» (4:2).

Кубок Франции. 1/16 финала.
10 января, 17:30. Armand Cesari (Бастия)
Бастия
0:2
Труа
Кубок Франции. 1/16 финала.
10 января, 17:30. Auguste Delaune (Бобиньи)
Монтрей
2:4
Амьен

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Александр Головин
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ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 8 5 2 1 16-9 17
2
 Ренн 8 5 1 2 18-14 16
3
 Лилль 8 4 3 1 11-6 15
4
 Монако 8 4 3 1 11-7 15
5
 Лион 8 4 2 2 13-7 14
6
 Париж 8 4 2 2 13-9 14
7
 Ланс 8 4 1 3 16-12 13
8
 Марсель 8 4 0 4 18-13 12
9
 Лорьян 8 3 3 2 7-6 12
10
 Ницца 8 3 2 3 8-10 11
11
 Тулуза 8 2 4 2 12-11 10
12
 Осер 8 3 1 4 12-18 10
13
 Брест 8 2 3 3 14-12 9
14
 Анже 8 2 2 4 9-15 8
15
 Ле Ман 8 1 4 3 11-16 7
16
 Страсбур 8 2 1 5 12-18 7
17
 Труа 8 1 2 5 5-16 5
18
 Гавр 8 0 2 6 8-15 2
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30.10 21:00 Гавр – ПСЖ - : -
30.10 23:05 Лилль – Ланс - : -
31.10 19:15 Ницца – Ренн - : -
31.10 22:45 Лорьян – Брест - : -
31.10 22:45 Лион – Анже - : -
31.10 22:45 Труа – Ле Ман - : -
1.11 17:00 Страсбур – Осер - : -
1.11 19:15 Париж – Монако - : -
1.11 22:45 Марсель – Тулуза - : -
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Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 6
Кэмерон Арчер
Кэмерон Арчер

Осер

 5
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 8
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 4
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 5 1 2
Аюми Секо
Аюми Секо

Гавр

 7 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 6 1 1
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