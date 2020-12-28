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Организаторы вечеринки Неймара заявили, что на ней будет не 500 человек, а 150

17:23
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Агентство Fabrica прокомментировало информацию о новогодней вечеринке форварда «ПСЖ» Неймара. Ранее издание UOL заявило, что на праздновании ожидается 500 человек.

Пресс-служба Fabrica заявила, что в мероприятии будет присутствовать 150 человек и оно проводится с соблюдением санитарных норм.

«Компания также уточняет, что частное мероприятие с эксклюзивным доступом для гостей и без продажи билетов проводится со всеми лицензиями компетентных органов, необходимыми для его проведения. А также участие во всех частных мероприятиях агентства», — говорится в заявлении агентства Fabrica в Instagram.

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