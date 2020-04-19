Onze Mondial: «Монако» предложит Мертенсу зарплату в два раза выше, чем в «Наполи»

«Монако» собирается подписать нападающего «Наполи» Дриса Мертенса, сообщает Onze Mondial.

По информации источника, монегаски намерены воспользоваться тем, что у 32-летнего бельгийца истекает летом 2020 года истекает контракт с неаполитанским клубом. Сообщается, что «Монако» готов предложить Мертенсу зарплату в 8 миллионов евро в год — это в два раза больше, чем он получает в «Наполи». Ранее сообщалось, что форвардом также интересуются «Челси», «Интер» и «Арсенал».

В сезоне-2019/20 Мертенс провел 29 матчей за «Наполи» и забил 12 мячей при шести голевых передачах.