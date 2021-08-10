«Он здесь, он здесь». Реакция фанатов «ПСЖ» на Лионеля Месси
17:10
Аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». У аэропорта его ждала огромная толпа фанатов.
Они встретили его скандированием: «Он здесь, он здесь».
Ранее стало извсетно, что 34-летний футболист договорился о двухлетнем контракте с парижанами, что подтвердил отец игрока. Во вторник Месси вылетел из Барселоны в Париж для прохождения медосмотра и подписания соглашения.
5 августа «Барселона», за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.
Читайте также
В Международной федерации ответили на обвинения главы ОКР в запоздалой реакции на запрос по скандальному судейству на Олимпиаде
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю