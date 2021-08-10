«Он здесь, он здесь». Реакция фанатов «ПСЖ» на Лионеля Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». У аэропорта его ждала огромная толпа фанатов.

Они встретили его скандированием: «Он здесь, он здесь».

The fans gave Messi a welcome to remember ???



(via @FCBW_A7) pic.twitter.com/hwfM3A07mx — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2021

Ранее стало извсетно, что 34-летний футболист договорился о двухлетнем контракте с парижанами, что подтвердил отец игрока. Во вторник Месси вылетел из Барселоны в Париж для прохождения медосмотра и подписания соглашения.

5 августа «Барселона», за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.