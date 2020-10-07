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«Он сказал, что зарабатывает за день, сколько я за год. И это правда». Гонсалес — о конфликте с Неймаром

07:55
Альваро Гонсалес и Неймар. Фото Twitter
Альваро Гонсалес и Неймар. Фото Twitter
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Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес рассказал, что ему сказал нападающий «ПСЖ» Неймар во время конфликта в концовке матча 3-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась большой потасовкой с пятью удалениями.

— Неймар сказал мне, что он заработал за один день столько, сколько я зарабатываю за год, и это правда, — цитирует Daily Mail Гонсалеса. — Я сказал ему, что вполне доволен своей зарплатой. В тот вечер вся игра Неймара была неудачной и полна провокаций.

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