Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес рассказал, что ему сказал нападающий «ПСЖ» Неймар во время конфликта в концовке матча 3-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась большой потасовкой с пятью удалениями.

— Неймар сказал мне, что он заработал за один день столько, сколько я зарабатываю за год, и это правда, — цитирует Daily Mail Гонсалеса. — Я сказал ему, что вполне доволен своей зарплатой. В тот вечер вся игра Неймара была неудачной и полна провокаций.