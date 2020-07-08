«Он перешел в «ПСЖ» только из-за денег». Жунинью раскритиковал Неймара и бразильский менталитет

Экс-полузащитник «Лиона», а ныне спортивный директор клуба Жунинью подверг критике нападающего «ПСЖ» Неймара. По его словам, жадность в менталитете бразильцев.

— В Бразилии нас учат беспокоиться только о деньгах, в Европе у людей другой менталитет, — цитирует The Guardian Жунинью. — Даже меня учили переходить туда, где заплатят больше. Это бразильский способ. Неймар подписал контракт с «ПСЖ» только из-за денег. Парижский клуб дал ему все, что он хотел, а теперь он хочет уйти до конца своего контракта. Пришло время платить. Неймар должен отдать все, что у него есть на поле, проявить полную самоотдачу и лидерство. Проблема заключается в том, что в Бразилии есть культура жадности. Они всегда хотят больше денег.