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«Он один из ведущих игроков». В «Монако» ответили на вопрос о будущем Головина

16:37
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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Генеральный директор и вице-президент «Монако» Олег Петров прокомментировал будущее российского хавбека клуба Александра Головина. Полузащитник защищает цвета монегасков с лета 2018 года. В сезоне-2019/20, завершенном досрочно из-за пандемии коронавируса, он провел за «Монако» 30 матчей и забил 3 мяча.

— Уже понятно, кого точно не будет в «Монако» в новом сезоне?

— У меня есть понимание. Но называть фамилии еще рано. Нужно поговорить с игроками.

— Очевидно, что Головин остается.

— Безусловно. На него очень рассчитываем. Он один из ведущих игроков. (Александр Бобров)

Полностью интервью Петрова

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