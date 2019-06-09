"Он наркоман, его нужно посадить в тюрьму". Переписка модели, обвинившей Неймара в изнасиловании

Стала известна часть переписки модели Наджили Триндаде Мендес де Соузы с адвокатом Хосе Эдгаром Буэно, информирует AS. Девушка обвинила нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании. Адвокат позже отказался от дела.

– Он ударил меня и изнасиловал, – написала Мендес в мессенджере WhatsApp. - Он был пьян и под наркотиками. Он плохой человек. Наркоман, агрессивный человек. Ему место в тюрьме. Он опасен для общества.

Напомним, в пятницу 27-летний Неймар в Рио-де-Жанейро дал показания по этому делу. Он явился в полицию на кресле-каталке, так как получил травму и выбыл на 4 недели.