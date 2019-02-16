"Он курит и пьет почти каждый день". Журналист Le Parisien - о Верратти

Журналист французской газеты Le Parisien Жюльен Лорен заявил, что полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти ведет сомнительный образ жизни. Он сообщил, что 26-летний итальянец курит и пьет почти каждый день.

- Верратти был одним из лучших игроков в матче против "Манчестер Юнайтед". Это очень странно, ведь он привык развлекаться до утра, - сказал Лорен в эфире радио BBC 5 Live Sport. - Он курит и пьет почти каждый день. Если бы он вел себя как Роналду, соблюдая режим, то добился бы выдающихся результатов.

В текущем сезоне Верратти провел 23 матча за "ПСЖ" и не отметился результативными действиями.

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