«Он был примером сочетания доброты педагога и любви отца». Платини выразил соболезнования по поводу смерти Идальго

Экс-игрок сборной Франции Мишель Платини выразил соболезнования по поводу смерти бывшего тренера сборной Франции Мишеля Идальго. Французский специалист, с которым французы в 1984 году выиграли чемпионат Европы, скончался в четверг.

— У меня лично в памяти Идальго остался, как добрый, умным педагогом и искренним гуманистом, — цитирует AFP Платини. — Он был примером того, как человек сочетал доброжелательность педагога и любовь отца. Он защищал меня, позволял процветать на поле и был одним из тех, кто позволил мне стать игроком, которым я стал.

В 1984 году, когда я забил 9 голов на Евро, Мишель поднял французскую команду на вершину своей игры, сделав смесь красивой игры с решимостью и позволив каждому из нас проявить все наши качества и индивидуальные таланты. Мишель Идальго оставил значительное наследие французской команде.