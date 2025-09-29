Футбол
29 сентября, 09:00

Олусегун считает Сафонова достойным победы в «Золотом мяче»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун сообщил «СЭ», что вручил бы «Золотой мяч» вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.

«В РПЛ никто не претендовал бы на победу в «Золотом мяче». Если бы голкиперы имели шансы на победу, я бы отдал его Моте! (Матвею Сафонову, вратарю «ПСЖ». — Прим. «СЭ»)», — сказал Олусегун «СЭ».

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Россиянин выиграл с командой четыре турнира: лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

В сезоне-2025/26 26-летний Сафонов пока не провел ни одного официального матча за «ПСЖ».

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Олакунле Олусегун
    «Ренн» сыграл вничью с «Лансом» в лиге 1

    Дембеле пройдет восстановление после травмы в катарской больнице
