Олусегун считает Сафонова достойным победы в «Золотом мяче»
Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун сообщил «СЭ», что вручил бы «Золотой мяч» вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.
«В РПЛ никто не претендовал бы на победу в «Золотом мяче». Если бы голкиперы имели шансы на победу, я бы отдал его Моте! (Матвею Сафонову, вратарю «ПСЖ». — Прим. «СЭ»)», — сказал Олусегун «СЭ».
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Россиянин выиграл с командой четыре турнира: лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.
В сезоне-2025/26 26-летний Сафонов пока не провел ни одного официального матча за «ПСЖ».
Новости