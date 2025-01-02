Оливер Кан ведет переговоры о приобретении «Бордо»

Бывший голкипер и генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заинтересован в покупке французского «Бордо», сообщает Sud-Quest.

По информации источника, переговоры с нынешним владельцем «Бордо» Жераром Лопесом от имени 55-летнего немца ведет экс-президент «Марселя» Жак-Анри Эйро.

Летом прошлого года «Бордо» из-за финансовых проблем перевели в 4-й по силе французский дивизион. После 12 матчей команда с 21 очком занимает четвертое место в таблице.

Кан с 2021 по 2023 годы занимал пост генерального директора «Баварии».