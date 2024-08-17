Олимпийский спортивный комитет отклонил апелляцию «Бордо»: клуб сыграет в 4-м дивизионе Франции
Олимпийский спортивный комитет Франции (CNOSF) оставил в силе решение Национального директора по контролю за управлением (DNCG) о понижении «Бордо» до четвертого дивизиона страны.
В понедельник, 12 августа, DNCG отклонил апелляцию жирондинцев, с чем клуб не согласился и обратился в CNOSF, заседание которого прошло в пятницу, 16 августа. Таким образом, в сезоне-2024/25 жирондинцы будут играть в четвертом по силе дивизионе страны.
«Клуб теперь сосредоточит все свои усилия на успешном восстановлении юридического статуса и реструктуризации, которая, в первую очередь, предполагает спортивное возвращение в элиту с более здоровой финансовой ситуацией, позволяющей клубу вернуться к своим амбициям стать главным клубом французского футбола», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте «Бордо».
В конце июля коммерческий суд Бордо одобрил просьбу клуба о рассрочке долга в 90 миллионов евро. Клуб избежал расформирования, но лишился профессионального статуса, и все контракты с игроками были расторгнуты автоматически.
Изначально «Бордо», занявший 12-е место во втором дивизионе страны, из-за проваленной финансовой проверки был понижен до третьей лиги. Сначала клуб подал апелляцию на данное решение, но позже отказался от нее, так как не нашел нового владельца.
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1
|Страсбур
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2
|Монпелье
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|0-0
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3
|Тулуза
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4
|Нант
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5
|Сент-Этьен
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6
|Анже
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7
|Осер
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8
|Ренн
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9
|Реймс
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|0-0
|0
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10
|Лилль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брест
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Монако
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
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18
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|16.08
|21:45
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Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
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Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
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Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
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Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
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Ренн – Лион
|- : -
|Г
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Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
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Усман Дембеле
ПСЖ
|1
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Ли Кан Ин
ПСЖ
|1
|П
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Жоау Невеш
ПСЖ
|2
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Кристофер Опери
Гавр
|1
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Гонсалу Рамуш
ПСЖ
|1
|И
|К
|Ж
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Антуан Жужу
Гавр
|1
|0
|1
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Готье Льорис
Гавр
|1
|0
|1
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Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|1
|0
|1