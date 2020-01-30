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Олег Петров: «Покупка Тшуамени — часть стратегии «Монако» по развитию игроков с высоким потенциалом»

02:35
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Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров поприветствовал в клубе полузащитника Орельена Тшуамени. Игрок был куплен у «Бордо»?.

— Мы очень рады приветствовать Орельена Тшуамени в «Монако», — цитирует пресс-служба клуба Петрова. — Это игрок, за которым мы следили в течение долгого времени и который показал много сильных качеств в «Бордо». Его прибытие является частью нашей стратегии по развитию игроков с высоким потенциалом. Орельен сможет продолжить свое развитие здесь, внося свой вклад в команду.

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