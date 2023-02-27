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Сегодня, 16:30

Олег Петров покинул пост вице-президента административного совета «Монако»

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Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял отставку Олега Петрова, который исполнял функции вице-президента административного совета монегасков и представителя клуба в Европейской ассоциации клубов (ECA). Как информирует пресс-служба «Монако», в понедельник на заседании административного совета Екатерина Сартори Рыболовлева была выбрана вице-президентом. Она входит в административный совет с 2011 года и участвует в его работе уже на протяжении почти 12 лет.

Также новыми членами административного совета стали Бен Ламбрехт, который в декабре 2022 года был назначен генеральным директором клуба, и советник президента Стефан Моранди.

Представлять клуб в Европейской ассоциации вместо Петрова теперь будет вице-президент административного совета «Монако» Хуан Сартори.

«Монако» с 50 очками после 25 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/официальное-заявление/
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
4
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
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 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
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 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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29 тур
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3.03 23:00
Ницца – Осер
 - : -
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 - : -
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
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Лион – Лорьян
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Фолэрин Балоган

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 19 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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