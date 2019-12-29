Олег Петров: «Монако» верит в Роберта Морено»

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров поблагодарил Леонарду Жардима, уволенного с поста главного тренера, за проделанную работу. Также он поприветствовал нового наставника команды Роберта Морено.

— Мы очень рады объявить о прибытии Роберта Морено, — цитирует пресс-служба клуба Петрова. — Мы верим в него и его способности вести команду к успеху. Приветствуем его в «Монако».

От имени президента клуба Дмитрия Рыболовлева я также хотел бы поблагодарить Леонарду Жардима за всю проделанную работу и все успехи, достигнутые за последние годы.

Леонарду и его сотрудники изо всех сил старались удержать клуб в лиге 1 в прошлом сезоне, а затем привести команду к месту, которое она заслуживает в нашем чемпионате. Желаем ему удачи в будущем.