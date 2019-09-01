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Олег Петров: «Качества и опыт Бакайоко дополнят сильные стороны «Монако»

02:29
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Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров уверен, что полузащитник Темуе Бакайоко поможет команде. Француз был арендован у «Челси».

— Мы рады приветствовать Темуе Бакайоко в «Монако», — цитирует пресс-служба клуба Петрова. — Темуе продемонстрировал свое умение играть на самом высоком уровне во Франции, а также в Англии и Италии. Он возвращается в клуб и чемпионат, с которыми хорошо знаком. Его качества и опыт дополнят сильные стороны нашей.

Бакайоко вернулся в «Монако»

Дополнительная информация

https://www.asmonaco.com/ru/tiemoue-bakayoko-a-las-monaco/

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