Okko будет эксклюзивно показывать лигу 1 и лигу 2 с сезона-2024/25

Онлайн-кинотеатр Okko будет эксклюзивно показывать матчи лиги 1 и лиги 2, сообщается в Telegram-канале стримингового сервиса.

Соглашение рассчитано на три года — до конца сезона-2026/27 — с возможностью продления. Okko также покажет Суперкубок Франции, в котором сыграют «ПСЖ» и «Монако».