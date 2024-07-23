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Okko будет эксклюзивно показывать лигу 1 и лигу 2 с сезона-2024/25

Руслан Минаев
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Онлайн-кинотеатр Okko будет эксклюзивно показывать матчи лиги 1 и лиги 2, сообщается в Telegram-канале стримингового сервиса.

Соглашение рассчитано на три года — до конца сезона-2026/27 — с возможностью продления. Okko также покажет Суперкубок Франции, в котором сыграют «ПСЖ» и «Монако».

5 июля стало известно, что Okko заключил трехлетний контракт на эксклюзивный показ матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций с сезона-2024/25.

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Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
3
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
16
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
17
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
18
 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
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18.08 00:00
Анже – Ланс
 - : -
18.08 00:00
Осер – Ницца
 - : -
18.08 00:00
Брест – Марсель
 - : -
18.08 00:00
Гавр – ПСЖ
 - : -
18.08 00:00
Монако – Сент-Этьен
 - : -
18.08 00:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
18.08 00:00
Реймс – Лилль
 - : -
18.08 00:00
Ренн – Лион
 - : -
18.08 00:00
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