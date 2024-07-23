Okko будет эксклюзивно показывать лигу 1 и лигу 2 с сезона-2024/25
Онлайн-кинотеатр Okko будет эксклюзивно показывать матчи лиги 1 и лиги 2, сообщается в Telegram-канале стримингового сервиса.
Соглашение рассчитано на три года — до конца сезона-2026/27 — с возможностью продления. Okko также покажет Суперкубок Франции, в котором сыграют «ПСЖ» и «Монако».
5 июля стало известно, что Okko заключил трехлетний контракт на эксклюзивный показ матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций с сезона-2024/25.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|00:00
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|00:00
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Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|00:00
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Брест – Марсель
|- : -
|18.08
|00:00
|
Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|00:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
|
Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
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