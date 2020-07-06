Одноклубнику Головина сократили дисквалификацию до августа. Он толкнул арбитра

Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF) совместно с Французской федерацией футбола (FFF) пересмотрели свое решение о дисквалификации форварда «Монако» Желсона Мартинша до зимы 2020 года.

25-летний португалец сможет принять участие в старте нового сезона. Дисквалификация Мартинша истечет 6 августа.

Напомним, что Мартинш был наказан за толчок арбитра во время матча лиги 1 с «Нимом» (1:3), встреча прошла 1 февраля. Одноклубнику Александра Головина запретили выходить на поле в течение шести месяцев начиная с 6 февраля — то есть до первой декады августа.

Сезон-2020/21 во Франции стартует в конце августа.