Одноклубник Головина, уехавший в аренду в «Галатасарай», подхватил малярию

Полузащитник «Монако» Хенри Оньекуру, перешедший в «Галатасарай» на правах аренды этой зимой, заболел малярией, информирует сайт турецкого клуба.

Футболист подхватил болезнь в Нигерии, где проводил отпуск еще до перехода в «Галатасарай» в начале января. Малярию выявили вследствие высокой температуры у Оньекуру. Сейчас проводится лечение по всем нормам борьбы с этой болезнью.

Напомним, что Оньекуру является одноклубником российского полузащитника Александра Головина, также выступающего за «Монако».

Срок арендного соглашения 22-летнего футболиста рассчитан до конца сезона-2019/20. Турецкий клуб заплатит «Монако» 750 000 евро.

Оньекуру уже выступал за «Галатасарай» в сезоне-2018/19 на правах аренды из «Эвертона».

Летом 2019-го вингера приобрел «Монако», однако футболист провел всего четыре матча в Лиге 1.