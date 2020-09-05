Одноклубник Головина сообщил о положительном тесте на коронавирус
01:05
Вратарь «Монако» Бенжамен Леком находится сейчас на карантине. 29-летний голкипер в социальных сетях объявил, что сдал положительный тест на Covid-19.
«Положительный тест на Covid-19. Отдыхаю. Могу подтвердить, что все хорошо. Берегите себя», — написал Леком в Twitter.
Ранее стало известно, что у главного тренера команды Нико Ковача выявлен коронавирус. Он также находится на самоизоляции.
В этом сезоне Лекомт сыграл в двух матчах и пропустил 2 гола при одной встрече без пропущенных мячей.
Напомним, за «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин.