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Одноклубник Головина сообщил о положительном тесте на коронавирус

01:05
Бенжамен Леком. Фото ФК «Монако»
Бенжамен Леком. Фото ФК «Монако»
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Вратарь «Монако» Бенжамен Леком находится сейчас на карантине. 29-летний голкипер в социальных сетях объявил, что сдал положительный тест на Covid-19.

«Положительный тест на Covid-19. Отдыхаю. Могу подтвердить, что все хорошо. Берегите себя», — написал Леком в Twitter.

Нико Ковач.L'Equipe: у главного тренера «Монако» подозрение на коронавирус

Ранее стало известно, что у главного тренера команды Нико Ковача выявлен коронавирус. Он также находится на самоизоляции.

В этом сезоне Лекомт сыграл в двух матчах и пропустил 2 гола при одной встрече без пропущенных мячей.

Напомним, за «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

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