Одноклубник Головина сообщил о положительном тесте на коронавирус

Вратарь «Монако» Бенжамен Леком находится сейчас на карантине. 29-летний голкипер в социальных сетях объявил, что сдал положительный тест на Covid-19.

«Положительный тест на Covid-19. Отдыхаю. Могу подтвердить, что все хорошо. Берегите себя», — написал Леком в Twitter.

Positif au #covid19

Je me repose, je vous confirme que tout va bien.

Prenez soin de vous ??? — Benjamin Lecomte (@Benj_Lecomte) September 4, 2020

Ранее стало известно, что у главного тренера команды Нико Ковача выявлен коронавирус. Он также находится на самоизоляции.

В этом сезоне Лекомт сыграл в двух матчах и пропустил 2 гола при одной встрече без пропущенных мячей.

Напомним, за «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин.