Одноклубник Головина считает, что "Монако" в последних матчах не хватает реализации

Полузащитник "Монако" Адриэн Силва ставит превыше всего командную игру перед матчем 37-го тура чемпионата Франции против "Амьена", сообщает официальный сайт монегасков. Встреча пройдет 18 мая, начало – в 22.00 (мск).

– Мы хорошо начали в январе. У нас был правильный настрой, хорошее качество игры и положительный результат. В последних матчах нам не хватает реализации. Мы должны прибавлять, чтобы выбраться победителями из сложившейся ситуации. Если бы у нас не получалось ничего во время матчей, то было бы страшно, но ведь мы создаем опасные моменты, нужно только их реализовывать. Мы не будем говорить об игроках, которые не могут играть. Те, кто находится на поле – выкладываются на 200 процентов, чтобы достичь цели. Превыше индивидуального мастерства – командная игра, – приводит слова Силвы пресс-служба "Монако".

"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1 с 33 очками."Амьен"с 35 баллами располагается на 16-й строчке.

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