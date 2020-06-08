Одноклубник Головина принял участие в митинге против расизма

Защитник «Монако» Беньямин Хенрикс опубликовал в Instagram видео с митинга против расизма, прошедшем в Дюссельдорфе. Сам 23-летний немец вышел на улицу, чтобы принять в нем участие.

«Скажи это громко! Я черный и я горжусь! Мы хотим справедливости и равенства, и больше не будем молчать. Молчание — это насилие. Флойд был убит на глазах у всего мира. Мы сражаемся за всех наших братьев и сестер в мире, которые становятся жертвами расизма каждый день!» — написал Хенрикс.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.