Одноклубник Головина пожертвовал 17 тысяч евро на телемарафон против коронавируса

Сенегальский нападающий «Монако» Кейта Бальде выделил 11 миллионов африканских франков (около 17 тысяч евро) на телемарафон против коронавируса?, организованный в Сенегале несколькими телевизионными каналами. Данная кампания уже собрала более 110 миллионов африканских франков (около 168 тысяч евро).

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется