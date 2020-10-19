Главный тренер «Монако» Нико Ковач после ничьей с «Монпелье» в 7-м туре чемпионата Франции (1:1) отметил, что пропустили из-за своей ошибки. Также он встал на защиту Джибриля Сидибе, которого СМИ обвинили в пропущенном монегасками голом.

— Очень сложно играть против команды, оставшейся вдесятером, особенно когда она сильна, как «Монпелье», — цитирует L'Equipe Ковача. — Мы доминировали, создавали моменты, но этого было мало. Гол «Монпелье» родился из-за нашей ошибки, но я ни на кого не указываю пальцем. Мы команда. Вместе побеждаем и вместе проигрываем. Сидибе виноват? Футбол — это игра, в которой появляются ошибки. Защищаю его и буду с ним до конца, потому что может случиться ошибка. Он был чемпионом с «Монако» в 2017 году. Он хороший игрок и человек с большой силой воли.