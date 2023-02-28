Обвиняемый в домогательствах Ле Гре возглавил парижский офис ФИФА

Ноэль Ле Гре, который 28 февраля подал в отставку с поста главы Федерации футбола Франции, стал главой нового парижского офиса ФИФА, сообщает RMC Sport.

«Мы поблагодарили президента за его исключительный послужной список и за то, что он был прекрасным руководителем. Президент получил назначение от Джанни Инфантино. Он возглавит парижский офис ФИФА», — приводит слова члена исполнительного комитета Федерации футбола Франции Эрика Боргини RMC Sport.

Также сообщалось, что прокуратура Парижа также начала расследование в отношении Ноэля Ле Гре, отстраненного от должности главы федерации в январе, по обвинению в домогательствах.

81-летний функционер является одним из 37 членов Совета ФИФА.