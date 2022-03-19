«Ньюкасл» заинтересован в покупке Неймара в летнее трансферное окно

«Ньюкасл» интересуется нападающим «ПСЖ» Неймаром, сообщает Sport.es.

По информации источника, «сороки» хотят воспользоваться тем, что 30-летний бразилец чувствует себя некомфортно в Париже и готовы сделать предложение по игроку в летнее трансферное окно.

«ПСЖ» готов отпустить футболиста в случае, если получит достойное предложение. «Ньюкасл» согласен заплатить за форварда около 200 миллионов евро и заключить с ним контракт с зарплатой в 500 тысяч евро в неделю.

В сезоне-2021/22 Неймар забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 90 миллионов евро.