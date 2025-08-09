«Ньюкасл» начал переговоры о переходе Коло Муани

Форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, на 26-летнего француза претендует «Ньюкасл». Английский клуб уже начал переговоры о переходе игрока.

С января 2025 года Коло Муани играл в «Ювентусе» в аренде. В 22 матчах он забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «ПСЖ» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.