«Ньюкасл» и «Вест Хэм» интересуются полузащитником «Нанта» Бласом

Полузащитник «Нанта» Людовик Блас может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Goal.

По информации источника, 24-летним французом интересуются «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Сообщается, что «Нант» готов продать футболиста за сумму около 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Блас забил 12 голов и отдал 2 результативных передачи в 31 матче за «Нант», Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.