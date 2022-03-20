«Ньюкасл» и «Вест Хэм» интересуются полузащитником «Нанта» Бласом
Полузащитник «Нанта» Людовик Блас может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Goal.
По информации источника, 24-летним французом интересуются «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Сообщается, что «Нант» готов продать футболиста за сумму около 20 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Блас забил 12 голов и отдал 2 результативных передачи в 31 матче за «Нант», Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.
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|50
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|28
|14
|8
|6
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|50
|
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|4
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|
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|9
|32-31
|35
|
13
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|28
|9
|8
|11
|36-42
|35
|
14
|Анже
|28
|7
|8
|13
|31-41
|29
|
15
|Труа
|29
|7
|8
|14
|27-42
|29
|
16
|Клермон Фут
|29
|7
|7
|15
|28-51
|28
|
17
|Лорьян
|28
|6
|9
|13
|24-43
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|
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|Сент-Этьен
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|9
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19
|Метц
|28
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|18.03
|23:00
|
Сент-Этьен – Труа
|1 : 1
|19.03
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|3 : 1
|19.03
|23:00
|
Нант – Лилль
|0 : 1
|20.03
|15:00
|
Монако – ПСЖ
|- : -
|20.03
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|20.03
|17:00
|
Бордо – Монпелье
|- : -
|20.03
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|20.03
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|
Реймс – Лион
|- : -
|20.03
|22:45
|
Марсель – Ницца
|- : -
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|Г
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|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
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|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
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Мартен Террье
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|27
|1
|4
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