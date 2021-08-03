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Нюбель рассказал, почему он перешел в «Монако»

01:30
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Голкипер «Монако» Александр Нюбель рассказал, почему он решил перейти в команду. Клуб взял его в аренду у «Баварии» на два сезона.

«Я выбрал «Монако», потому что это была хорошая возможность продолжить свою карьеру, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - «Монако» — это сильный клуб. Тренировочная база совсем новая, инфраструктура просто замечательная. Это правильный выбор, и я им очень доволен.

Мне всегда хотелось познакомиться с другой страной, другим чемпионатом. Возможно, что это случилось немного раньше, чем ожидалось, но это хорошо, я выучу новый язык. Хорошо, что в команде есть немцы, мы немного поговорили на немецком, но я буду учить французский, так будет проще».

24-летний вратарь в прошлом сезоне провел четыре матча за «Баварию», пропустил четыре мяча и один раз отыграл «на ноль».

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Евгений Петров все материалы автора

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