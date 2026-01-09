Мендеш: «ПСЖ» показал, что является лучшей командой во Франции»

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш прокомментировал победу над «Марселем» (2:2, пен. — 4:1) в матче за Суперкубок Франции.

«Это «Пари Сен-Жермен». Мы никогда не останавливаемся, хотим побеждать в каждом матче, и сегодня это произошло. Думаю, это была хорошая игра для нашей команды, мы выложились на полную, и это здорово. Эмоции зашкаливают. Еще один трофей для «Пари Сен-Жермен», мы показали, что мы лучшие во Франции, и сегодня заслужили победу, поэтому сейчас очень счастливы», — цитирует пресс-служба клуба Мендеша.

23-летний португалец завоевал 12-й трофей с «ПСЖ». Он являтеся четырехкратным чемпионом Франции, двукратным победителем Кубка Франции, трехкратным обладателем Суперкубка Франции, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.