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9 января, 05:11

Мендеш: «ПСЖ» показал, что является лучшей командой во Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш прокомментировал победу над «Марселем» (2:2, пен. — 4:1) в матче за Суперкубок Франции.

«Это «Пари Сен-Жермен». Мы никогда не останавливаемся, хотим побеждать в каждом матче, и сегодня это произошло. Думаю, это была хорошая игра для нашей команды, мы выложились на полную, и это здорово. Эмоции зашкаливают. Еще один трофей для «Пари Сен-Жермен», мы показали, что мы лучшие во Франции, и сегодня заслужили победу, поэтому сейчас очень счастливы», — цитирует пресс-служба клуба Мендеша.

23-летний португалец завоевал 12-й трофей с «ПСЖ». Он являтеся четырехкратным чемпионом Франции, двукратным победителем Кубка Франции, трехкратным обладателем Суперкубка Франции, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

&laquo;ПСЖ&raquo; в&nbsp;Кувейте обыграл &laquo;Марсель&raquo; в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок Франции.«ПСЖ» победил «Марсель» и выиграл Суперкубок Франции, Шевалье отбил 2 удара в серии пенальти

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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нуну Мендеш
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 Лион 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
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