Мендеш: «ПСЖ» показал, что является лучшей командой во Франции»
Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш прокомментировал победу над «Марселем» (2:2, пен. — 4:1) в матче за Суперкубок Франции.
«Это «Пари Сен-Жермен». Мы никогда не останавливаемся, хотим побеждать в каждом матче, и сегодня это произошло. Думаю, это была хорошая игра для нашей команды, мы выложились на полную, и это здорово. Эмоции зашкаливают. Еще один трофей для «Пари Сен-Жермен», мы показали, что мы лучшие во Франции, и сегодня заслужили победу, поэтому сейчас очень счастливы», — цитирует пресс-служба клуба Мендеша.
23-летний португалец завоевал 12-й трофей с «ПСЖ». Он являтеся четырехкратным чемпионом Франции, двукратным победителем Кубка Франции, трехкратным обладателем Суперкубка Франции, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -