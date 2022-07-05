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Сегодня, 15:36

Новый тренер «ПСЖ» Гальтье хочет, чтобы Неймар остался в клубе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Неймар.
Фото AFP

Новый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье хочет, чтобы форвард парижан Неймар остался в клубе.

Сегодня, 5 июля Гальтье сменил Маурисио Почеттино в парижской команде, подписав контракт на 2 года.

«Я хочу, чтобы Неймар остался с нами. Это футболист мирового уровня, любой тренер в мире хочет, чтобы в его распоряжении были игроки класса Неймара», — сказал Гальтье на пресс-конференции, посвященной его назначению.

Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года, в прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 28 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего бразильца в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Неймар может перейти в «Челси».

Неймар Сантос
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«ПСЖ» объявил о назначении Кристофа Гальтье новым главным тренером команды
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