«Ноттингем Форест» предложил «Ренну» за Калимуэндо 30 миллионов евро

Форвард «Ренна» Арно Калимуэндо может продолжить карьеру в «Ноттингем Форест», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, английский клуб готов предложить за 23-летнего француза 30 миллионов евро. Стороны ведут переговоры о трансфере.

В сезоне-2024/25 Калимуэндо в 34 матчах забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с «Ренном» действует до 30 июня 2027 года.