«No Golo no party». Реакция болельщиков «Монако» на отсутствие Головина в составе
Болельщики «Монако» удивились отсутствию полузащитника Александра Головина в составе команды на домашний матч 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».
Le ?? de d?part pour affronter le @FCLorient ? #ASMFCL pic.twitter.com/GkdOhpLuxw— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 14, 2021
По информации RMC Sport, тренерский штаб команды не стал рисковать здоровьем 24-летнего россиянина, который сегодня утром почувствовал легкий дискомфорт в бедре.
Поскольку «Монако» не сообщил о повреждении Головина, большинство болельщиков под составом команды спрашивает именно о статусе полузащитника: «Голо???», «Где Головин?», «Напишите, что с Головиным?».
Golo???— Coach'Kyl??? (@kylASM_) February 14, 2021
Where's golovin?— FI Seb (@sebastian_dawes) February 14, 2021
Pouvez vous communiquer sur golovin— Anthony Billon (@AnthonyBillon) February 14, 2021
Skeimsk предположил, что Головина решили поберечь перед игрой следующего тура — 21 февраля «Монако» предстоит гостевой матч против «ПСЖ».
Pr?servez bien golo pour paris— ??? ?? (@S_k_i_ASM) February 14, 2021
Мнение болельщиков «Монако» подытожил Larypront: «No Golo no party» (нет Головина — нет вечеринки, англ.).
No Golo no party— Larypront (@Larypront) February 14, 2021
Агент Головина рассказал, почему футболист пропустит матч с «Лорьяном»
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