«No Golo no party». Реакция болельщиков «Монако» на отсутствие Головина в составе

Болельщики «Монако» удивились отсутствию полузащитника Александра Головина в составе команды на домашний матч 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

По информации RMC Sport, тренерский штаб команды не стал рисковать здоровьем 24-летнего россиянина, который сегодня утром почувствовал легкий дискомфорт в бедре.

Поскольку «Монако» не сообщил о повреждении Головина, большинство болельщиков под составом команды спрашивает именно о статусе полузащитника: «Голо???», «Где Головин?», «Напишите, что с Головиным?».

Skeimsk предположил, что Головина решили поберечь перед игрой следующего тура — 21 февраля «Монако» предстоит гостевой матч против «ПСЖ».

Pr?servez bien golo pour paris — ??? ?? (@S_k_i_ASM) February 14, 2021

Мнение болельщиков «Монако» подытожил Larypront: «No Golo no party» (нет Головина — нет вечеринки, англ.).

No Golo no party — Larypront (@Larypront) February 14, 2021

Агент Головина рассказал, почему футболист пропустит матч с «Лорьяном»