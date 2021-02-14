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«No Golo no party». Реакция болельщиков «Монако» на отсутствие Головина в составе

14:30
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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Болельщики «Монако» удивились отсутствию полузащитника Александра Головина в составе команды на домашний матч 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

По информации RMC Sport, тренерский штаб команды не стал рисковать здоровьем 24-летнего россиянина, который сегодня утром почувствовал легкий дискомфорт в бедре.

Поскольку «Монако» не сообщил о повреждении Головина, большинство болельщиков под составом команды спрашивает именно о статусе полузащитника: «Голо???», «Где Головин?», «Напишите, что с Головиным?».

Skeimsk предположил, что Головина решили поберечь перед игрой следующего тура — 21 февраля «Монако» предстоит гостевой матч против «ПСЖ».

Мнение болельщиков «Монако» подытожил Larypront: «No Golo no party» (нет Головина — нет вечеринки, англ.).

Агент Головина рассказал, почему футболист пропустит матч с «Лорьяном»

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