«Ним» вылетел из лиги 1

«Ним» покидает французскую лигу 1 по итогам сезона-2020/21. Команда уступила «Лиону» (2:5) в матче 37-го тура.

За тур до финиша у команды 35 очков и 19-е место. «Ним» на пять очков отстает от «Нанта», идущего на 18-й позиции. 18-я команда будет играть в переходных матчах.

Ранее потерял шансы остаться в элите «Дижон». Команда занимает последнее место, имея в активе 18 очков.