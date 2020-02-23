«Ним» в меньшинстве проиграл «Ренну»

«Ренн» дома одержал победу над «Нимом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дублем отметился нападающий Мбай Ньянг.

У гостей единственный гол забил форвард Нолан Ру.

На 53-й минуте матча был удален защитник «Нима» Антони Бриансон.

Чемпионат Франции. Лига 1

26-й тур

«Ренн» — «Ним» — 2:1 (1:1)

Голы: Ру, 1 (0:1). Ньянг, 7 (1:1). Ньянг, 89 (2:1).

«Ренн»: Менди, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Мауасса, Н`Зонзи, Буриго (Гитан, 78), Камавинга (Юну, 68), Ньянг (Леа Силики, 90+5), Дель Кастильо, Рафинья.

«Ним»: Бернардони, Ландре, Бриансон, Алакуш (Филиппото, 90+2), Паке, Ферхат, Сарр, Рипар, Бенраху (Мигель, 55), Фомба, Ру (Коне, 82).

Предупреждение: Паке, 67.

Удаление: Бриансон, 53.

Судья: Фраппар (Франция).

23 февраля. Ренн. Стадион «Роазон Парк».