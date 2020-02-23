«Ним» в меньшинстве проиграл «Ренну»
«Ренн» дома одержал победу над «Нимом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дублем отметился нападающий Мбай Ньянг.
У гостей единственный гол забил форвард Нолан Ру.
На 53-й минуте матча был удален защитник «Нима» Антони Бриансон.
Чемпионат Франции. Лига 1
26-й тур
Голы: Ру, 1 (0:1). Ньянг, 7 (1:1). Ньянг, 89 (2:1).
«Ренн»: Менди, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Мауасса, Н`Зонзи, Буриго (Гитан, 78), Камавинга (Юну, 68), Ньянг (Леа Силики, 90+5), Дель Кастильо, Рафинья.
«Ним»: Бернардони, Ландре, Бриансон, Алакуш (Филиппото, 90+2), Паке, Ферхат, Сарр, Рипар, Бенраху (Мигель, 55), Фомба, Ру (Коне, 82).
Предупреждение: Паке, 67.
Удаление: Бриансон, 53.
Судья: Фраппар (Франция).
23 февраля. Ренн. Стадион «Роазон Парк».