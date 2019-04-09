"Ним" в меньшинстве победил "Ренн"

"Ним" обыграл "Ренн" в матче 27-го тура чемпионата Франции (3:1). Хозяева набрали 43 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице, гости с 42 баллами располагаются на 11-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Ним" - "Ренн" - 3:1 (1:1)

Голы: Рипар, 24 (1:0). Юну, 40 (1:1). Буанга, 55 (2:1). Бобишон, 72 (3:1).

"Ним": Бернардони, Мигель, Бриансон, Либой, Ферри, Саванье, Буанга, Тиуб (Гийом, 85), Бобишон (Валлс, 79), Рипар, Алиуи.

"Ренн": Коубек, Мексер, Траоре, Желен, Ниамси, Думбья (Камавинга, 66), Бен Арфа, Андре, Юну, Буриго, Дель Кастильо.

Предупреждения: Андре, 23. Либой, 31. Ферри, 37.

Удаления: Бриансон, 45+2. Андре, 45+5.

Судья: Тюрпен.

9 апреля. Ним. Стадион "Stade Des Costieres".

Все о чемпионате Франции - здесь