«Ним» разгромил «Брест», «Лорьян» победил «Страсбур»

В матче первого тура чемпионата Франции «Ним» на своем поле отправил четыре безответных мяча в ворота «Бреста» — 4:0.

Еще в одной встрече «Лорьян» победил «Страсбур» со счетом 3:1.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

«Лорьян» — «Страсбур» — 3:1 (0:1)

Голы: Шахири, 30 (0:1). Висса, 51 (1:1). Грбич, 60 — с пенальти (2:1). Амель, 87 (3:1).

«Лорьян»: Нарди, Морель, Ле Гофф, Ляпорт, Мендес, Лемуан (Ваджа, 71), Буагар (Марво, 84), Ле Фе, Грбич (Амель, 84), Висса, Диарра (Абержель, 12).

«Страсбур»: Кавасима, Коне, Кароль, Лала (Джикю, 64), Митрович, Симакан, Томассон (Саади, 83), Прцич (Уорис, 64), Сиссоко (Беллегард, 76), Айорк, Шахири (Зохи, 76).

Предупреждения: Симакан, 37. Буагар, 69. Ваджа, 72. Ляпорт, 79. Кароль, 82.

Судья: Амель (Франция).

23 августа. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

«Ним» — «Брест» — 4:0 (2:0)

Голы: Денки, 8 (1:0). Мелинг, 31 (2:0). Филиппото, 69 (3:0). Коне, 84 (4:0).

«Ним»: Рейне, Ландре, Мартинес, Мелинг (Мигель, 79), До (Фомба, 56), Ферхат, Филиппото, Кубас (Сарр, 82), Бенраху (Коне, 56), Рипар, Денки.

«Брест»: Ларсоннье, Фоссюрье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Дюверн, Белькебла (Баттоккио, 67), Диалло, Февр, Онора (Шарбоннье, 46), Кардона (Тавареш, 67), Ле Дуарон (Мбок, 79).

Предупреждения: Фоссюрье, 35. До, 37. Бенраху, 42. Дюверн, 50. Пьер-Габриэль, 65.

Удаление: Шардонне, 77.

Судья: Пиньяр (Франция).

23 августа. Ним. Стадион «Стад де Костьер».