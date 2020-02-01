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«Ним» — «Монако»: за что удалены два игрока гостей?

22:50
1 февраля. Ним. Микаэль Лесаж (справа) удаляет Желсона Мартинша. Фото AFP
1 февраля. Ним. Микаэль Лесаж (справа) удаляет Желсона Мартинша. Фото AFP
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Еще в первом тайме матча 22-го тура чемпионата Франции «Ним» — «Монако» арбитр Микаэль Лесаж оставил монегасков вдевятером, удалив по очереди Тьемуэ Бакайоко и Желсона Мартинша.

Первый получил сначала желтую карточку, но спустя некоторое время рефери заменил ее на красную. В промежутке Лесаж получил сигнал от видеоарбитров и посмотрел видеоповтор. Затем судья решил, что удар Бакайоко, который угодил сопернику шипами в голеностоп, носил чрезмерную силу. И потребовал, чтобы нарушитель покинул поле.

Такой вердикт Лесажа категорически не понравился Желсону Мартиншу. Тот дважды толкнул судью и отправился вслед за Бакайоко. Если по поводу удаления полузащитника можно спорить, то в случае с португальцем красная карточка совершенно заслуженная. К сожалению, за ней последует еще и долгосрочная дисквалификация. (Александр Бобров)

Ним — Монако

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