Еще в первом тайме матча 22-го тура чемпионата Франции «Ним» — «Монако» арбитр Микаэль Лесаж оставил монегасков вдевятером, удалив по очереди Тьемуэ Бакайоко и Желсона Мартинша.

Первый получил сначала желтую карточку, но спустя некоторое время рефери заменил ее на красную. В промежутке Лесаж получил сигнал от видеоарбитров и посмотрел видеоповтор. Затем судья решил, что удар Бакайоко, который угодил сопернику шипами в голеностоп, носил чрезмерную силу. И потребовал, чтобы нарушитель покинул поле.

Такой вердикт Лесажа категорически не понравился Желсону Мартиншу. Тот дважды толкнул судью и отправился вслед за Бакайоко. Если по поводу удаления полузащитника можно спорить, то в случае с португальцем красная карточка совершенно заслуженная. К сожалению, за ней последует еще и долгосрочная дисквалификация. (Александр Бобров)