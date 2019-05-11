"Ним" - "Монако": Головин сыграет в стартовом составе

Стал известен состав "Монако" на матч 36-го тура чемпионата Франции против "Нима". Хавбек сборной России Александр Головин выйдет на поле в стартовом составе.

Полностью заявка монегасков выглядит следующим образом: Бенальо, Сидибе, Глик, Налду, Балло-Туре, Жемерсон, Адриэн Силва, Мартинш, Головин, Рони Лопеш Фалькао. Запасные - Си, Бадиашиле, Хенрикс, Н'Дорам, Шадли, Силла, Винисиус.

"Ним" - "Монако": чемпионат Франции по футболу, лига 1, 36-й тур, 11 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.00 (время московское)