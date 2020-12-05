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«Марсель» выиграл у «Нима», несмотря на удаление Виллаш-Боаша

01:03
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«Ним» на своем поле уступил «Марселю» в матче 13-го тура чемпионата Франции (0:2). Голы забили Дарио Бенедетто и Валер Жермен.

В конце первого тайма главный тренер провансальцев Андре Виллаш-Боаш был отправлен на трибуну, так как получил красную карточку за споры с арбитром. После перерыва хозяева остались в меньшинстве, так как удалился Кубас.

«Марсель» продлил победную серию и занимает второе место в турнирной таблице. «Ним» идет на 16-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

«Ним» — «Марсель» — 0:2 (0:0)

Голы: Бенедетто, 57 (0:1). Жермен, 84 (0:2).

«Ним»: Рейне, Ландре, Бюрнер, Мигель, Паке (Алакуш, 90), Ферхат, Дульевич (Фомба, 61), Кубас, Элиассон (Ру, 90), Алинви (Коне, 61), Рипар.

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара (Стротман, 87), Сансон, Ронжье (Луис Энрике, 87), Кюизанс (Гей, 69), Пайет (Товен, 70), Бенедетто (Жермен, 71).

Предупреждения: Амави, 1. Кюизанс, 21. Чалета-Цар, 40. Альваро Гонсалес, 44. Ландре, 44. Кубас, 74.

Удаление: Кубас, 77.

Судья: Делажо.

4 декабря. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

Ним — Марсель

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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