«Ним» обыграл «Лорьян»

«Ним» победил «Лорьян» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата Франции. Единственный мяч с пенальти на 88-й минуте забил Рено Рипар.

Чемпионат Франции. Лига 1

21-й тур

«Ним» — «Лорьян» — 1:0 (0:0)

Гол: Рипар, 88 — с пенальти.

«Ним»: Рейне, Бюрнер, Мелинг, Мигель, Гессум, Дульевич (Бен Амар, 84), Элиассон, Бенраху, Фомба, Коне (Алинви, 75), Рипар.

«Лорьян»: Дрейер, Абержель (Амель, 89), Ле Гофф, Гравиллон, Ляпорт, Мендес, Монкондюи, Буагар (Диарра, 89), Висса (Ле Фе, 79), Лорьенте, Моффи (Грбич, 66).

Предупреждения: Моффи, 38. Буагар, 61. Гессум, 65. Рейне, 90. Грбич, 90+2. Ляпорт, 90+4.

Судья: Мигельгорри.

24 февраля. Ним. Стадион «Стад де Костьер».