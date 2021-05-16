«Лион» на выезде обыграл «Ним»
«Лион» победил «Ним» (5:2) в матче 37-го тура чемпионата Франции.
Дубль в составе победителей сделал Лукас Пакета. «Лион» набрал 76 очков и занимает четвертое место. У «Нима» 35 очков и 19-е место. Команда потеряла шансы остаться в элитном дивизионе.
Чемпионат Франции. Лига 1
37-й тур
«Ним» — «Лион» — 2:5 (1:3)
Голы: Коне, 5 (1:0). Лукас Пакета, 8 (1:1). Депай, 20 (1:2). Лукас Пакета, 24 (1:3). Ауар, 55 (1:4). Коне, 62 (2:4). Слимани, 87 (2:5).
«Ним»: Рейне, Ландре, Бюрнер (Алакуш, 46), Уэда, Мелинг, Ферхат (Алинви, 86), Кубас, Элиассон (Шадли, 76), Фомба (До, 75), Коне (Дукуре, 81), Рипар.
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Диоманде, 87), Ауар (Тиагу Мендес, 64), Какере, Лукас Пакета, Гимарайнс (Шерки, 64), Депай, Корне, Токо-Экамби (Слимани, 76).
Судья: Бюке.
16 мая. Ним. Стадион «Стад де Костьер».
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