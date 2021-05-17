Нико Ковач о матче с «Ренном»: «Это была большая битва»
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился впечатлениями после матча 37-го тура лиги 1 против «Ренна» (2:1).
«Да, это была большая битва, — цитирует специалиста официальный сайт клуба 17 мая. — Обе команды старались играть в хороший футбол, но на игру очень повлиял ветер. Как я уже говорил, «Ренн» — очень хорошая команда, которая играет в хороший футбол.
С ними непросто играть. Я очень рад. В первом тайме нам удалось реализовать свои моменты. Я хочу поздравить своих игроков, которые выложились на 100 процентов».
Один из мячей в составе победителей забил Александр Головин. Российский полузащитник также сделал результативный пас на Виссама Бен Йеддера.
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