Нико Ковач о Головине: «Лучшая замена в моей жизни»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о голе полузащитника Александра Головина. Россиянин отличился в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (5:2).

«Это лучшая замена в моей жизни», — цитирует Ковача в своем Twitter журналист Клеман Броссар.

Головин вышел на замену на 64-й минуте вместо Желсона Мартинша. Уже через 10 секунд после выхода на поле ему удалось забить