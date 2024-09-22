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Сегодня, 11:55

Нигматуллин считает, что вины Сафонова в пропущенном от «Реймса» голе нет

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии «СЭ» оценил дебют голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в чемпионате Франции.

Сафонов вышел на поле в игре 5-го тура против «Реймса» (1:1).

«Это точно не вина Сафонова. У вратаря всегда есть шанс выручить, но близкое расстояние было, достаточно сложно среагировать. В целом, то, что он играет — уже здорово. Судьба дает ему шанс, в каждом матче надо доказывать, что он в любой момент готов стать основным», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Ранее на этой неделе Сафонов дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.

Александр Абустин

Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
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 ПСЖ 5 4 1 0 17-4 13
2
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
6
 Ренн 5 2 1 2 9-6 7
7
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
8
 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
9
 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
10
 Гавр 4 2 0 2 6-7 6
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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Лилль – Страсбур
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