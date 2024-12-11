Нигматуллин: «Сафонов неплохо себя проявлял, но цена ошибки в «ПСЖ» очень высока»
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил положение вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Матвей должен понимать, в каком клубе он играет и кто у него конкурент за место в стартовом составе. У запасного вратаря может быть всего один шанс в году, а в этом сезоне у него уже было достаточно возможностей поиграть. Он неплохо себя проявлял, но цена ошибки в «ПСЖ» очень высока. Поэтому надо ждать, когда Доннарумма снова начнет ошибаться. Конечно, положение у них неравное. Доннарумма ошибался гораздо больше, за счет чего Матвей и получал свои шансы. А Сафонов лишь раз оступился, хотя спасал с «Баварией» много. Но эту ошибку ему не простили», — цитирует Нигматуллина «ВсеПроСпорт».
25-летний россиянин перешел в парижский клуб из «Краснодара» в июле этого года. Он провел за «ПСЖ» 6 матчей во всех турнирах, пропустил 3 мяча и трижды отыграл на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|4
|0
|37-11
|34
|
2
|Марсель
|14
|9
|2
|3
|31-17
|29
|
3
|Монако
|14
|9
|2
|3
|24-12
|29
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|24-14
|26
|
5
|Лион
|14
|7
|4
|3
|26-17
|25
|
6
|Ницца
|14
|6
|5
|3
|26-17
|23
|
7
|Ланс
|14
|6
|5
|3
|17-12
|23
|
8
|Осер
|14
|6
|2
|6
|21-21
|20
|
9
|Реймс
|14
|5
|4
|5
|20-18
|19
|
10
|Тулуза
|14
|5
|3
|6
|15-16
|18
|
11
|Брест
|14
|5
|1
|8
|20-26
|16
|
12
|Ренн
|14
|4
|2
|8
|18-20
|14
|
13
|Нант
|14
|3
|5
|6
|16-20
|14
|
14
|Страсбур
|14
|3
|5
|6
|22-27
|14
|
15
|Анже
|14
|3
|4
|7
|14-24
|13
|
16
|Сент-Этьен
|14
|4
|1
|9
|11-32
|13
|
17
|Гавр
|14
|4
|0
|10
|11-26
|12
|
18
|Монпелье
|14
|2
|2
|10
|13-36
|8
|13.12
|22:45
|
Тулуза – Сент-Этьен
|- : -
|14.12
|19:00
|
Марсель – Лилль
|- : -
|14.12
|21:00
|
Осер – Ланс
|- : -
|14.12
|23:00
|
Реймс – Монако
|- : -
|15.12
|17:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|15.12
|19:00
|
Брест – Нант
|- : -
|15.12
|19:00
|
Гавр – Страсбур
|- : -
|15.12
|19:00
|
Ренн – Анже
|- : -
|15.12
|22:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Нил Мопей
Марсель
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|10
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3