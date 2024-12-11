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Нигматуллин: «Сафонов неплохо себя проявлял, но цена ошибки в «ПСЖ» очень высока»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил положение вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Матвей должен понимать, в каком клубе он играет и кто у него конкурент за место в стартовом составе. У запасного вратаря может быть всего один шанс в году, а в этом сезоне у него уже было достаточно возможностей поиграть. Он неплохо себя проявлял, но цена ошибки в «ПСЖ» очень высока. Поэтому надо ждать, когда Доннарумма снова начнет ошибаться. Конечно, положение у них неравное. Доннарумма ошибался гораздо больше, за счет чего Матвей и получал свои шансы. А Сафонов лишь раз оступился, хотя спасал с «Баварией» много. Но эту ошибку ему не простили», — цитирует Нигматуллина «ВсеПроСпорт».

25-летний россиянин перешел в парижский клуб из «Краснодара» в июле этого года. Он провел за «ПСЖ» 6 матчей во всех турнирах, пропустил 3 мяча и трижды отыграл на ноль.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Вратарь «ПСЖ» Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Марсель 14 9 2 3 31-17 29
3
 Монако 14 9 2 3 24-12 29
4
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
7
 Ланс 14 6 5 3 17-12 23
8
 Осер 14 6 2 6 21-21 20
9
 Реймс 14 5 4 5 20-18 19
10
 Тулуза 14 5 3 6 15-16 18
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 14 4 2 8 18-20 14
13
 Нант 14 3 5 6 16-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 22-27 14
15
 Анже 14 3 4 7 14-24 13
16
 Сент-Этьен 14 4 1 9 11-32 13
17
 Гавр 14 4 0 10 11-26 12
18
 Монпелье 14 2 2 10 13-36 8
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13.12 22:45
Тулуза – Сент-Этьен
 - : -
14.12 19:00
Марсель – Лилль
 - : -
14.12 21:00
Осер – Ланс
 - : -
14.12 23:00
Реймс – Монако
 - : -
15.12 17:00
Монпелье – Ницца
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Брест – Нант
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