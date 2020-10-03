«Ницца» выиграла у «Нанта»

«Ницца» дома одержала победу над «Нантом» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев голы забили Данте и Кефрен Тюрам-Юльен. У «Нанты» отличился Имран Луза.

«Ницца» с 10 очками занимает 8-е место в турнирной таблице лиги 1. «Нант» — 15-я строчка и 5 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

6-й тур

«Ницца» — «Нант» — 2:1 (1:1)

Голы: Данте, 27 (1:0). Луза, 45+6 — с пенальти (1:1). Тюрам-Юльен, 62 (2:1).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара, Лотомба, Пельмар (Данилюк, 46), Ле Мелу, Тюрам-Юльен (Труйе, 85), Рони Лопеш, Дольберг, Маолида (Ндой, 80), Гуири.

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Аппиа, Паллуа, Жиротто, Абед, Блас (Коко, 69), Чиривелья (Кастеллетто, 15), Луза (Туре, 80), Саймон (Бамба, 69), Коло Муани (Эмон, 80).

Предупреждения: Тюрам-Юльен, 28. Пельмар, 45. Паллуа, 56.

Удаление: Жиротто, 3.

Судья: Бризар.

3 октября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».